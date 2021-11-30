В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парня

Копы склоняются к версии о самоубийстве / Фото из открытых источников

В Одессе во вторник, 30 ноября, случилась трагедия. Там в туалете одного из лицеев нашли повешенным 15-летнего школьника.

Как сообщили в Нацполиции Одесской области, тело ученика утром нашла воспитательница.

По предварительным данным, он совершил суицид.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.

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Между тем, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook написала, что трагедия произошла в лицее "Олимпиец".

"Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс", - написала Буйневич.

Напомним, поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Что известно об этом убийстве