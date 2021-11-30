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В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парня

30 ноября 2021, 19:36
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Что случилось на самом деле - выясняют специалисты.

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Копы склоняются к версии о самоубийстве / Фото из открытых источников

В Одессе во вторник, 30 ноября, случилась трагедия. Там в туалете одного из лицеев нашли повешенным 15-летнего школьника.

Как сообщили в Нацполиции Одесской области, тело ученика утром нашла воспитательница.

По предварительным данным, он совершил суицид.

В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.

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Между тем, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook написала, что трагедия произошла в лицее "Олимпиец".

"Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс", - написала Буйневич.

Напомним, поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.

Что известно об этом убийстве

  • 28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы назначил девушке 15 лет тюрьмы. После оглашения приговора Вероника Моторина заплакала. Девушка простилась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд поддержать ее.
  • По дороге в СИЗО девушка совершила попытку самоубийства — достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда его вовремя доставили в больницу.
  • На суде Вероника Моторина объяснила, что парень довел ее до депрессии, после чего она пошла в тир, чтобы убить себя — а получилось, что убила инструктора. В конце концов, суд ей не поверил и отправил на 15 лет в тюрьму.
viber
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