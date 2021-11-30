В туалете одесского лицея нашли повешенным 15-летнего парня

Что случилось на самом деле - выясняют специалисты.
В Одессе во вторник, 30 ноября, случилась трагедия. Там в туалете одного из лицеев нашли повешенным 15-летнего школьника.
Как сообщили в Нацполиции Одесской области, тело ученика утром нашла воспитательница.
По предварительным данным, он совершил суицид.
В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.
Между тем, директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич в Facebook написала, что трагедия произошла в лицее "Олимпиец".
"Ведется следствие. Поэтому причины, по которым это произошло, назвать сейчас невозможно. Мы работаем вместе с полицией. С одноклассниками также рядом психологи департамента, потому что дети испытали серьезный стресс", - написала Буйневич.
Напомним, поздно вечером, 29 ноября, в полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка Вероника Моторина, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире.
Что известно об этом убийстве
- 28 сентября Октябрьский райсуд Полтавы назначил девушке 15 лет тюрьмы. После оглашения приговора Вероника Моторина заплакала. Девушка простилась со своими тремя сестрами, которые пришли на суд поддержать ее.
- По дороге в СИЗО девушка совершила попытку самоубийства — достала лезвие от бритвы и порезала руки. Тогда его вовремя доставили в больницу.
- На суде Вероника Моторина объяснила, что парень довел ее до депрессии, после чего она пошла в тир, чтобы убить себя — а получилось, что убила инструктора. В конце концов, суд ей не поверил и отправил на 15 лет в тюрьму.