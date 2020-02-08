"Это случайно": суд избрал меру пресечения девушке, убившей инструктора тира

Вероника Моторина в суде / скриншот

Суд избрал меру пресечения 18-летней Веронике Моториной, которая убил инструктора тира в Полтаве. В зал суда ее привели в наручниках и в сопровождении полиции.

Согласно оперативному видео, в тире было около 10 единиц оружия. После инцидента раненого 65-летнего мужчину пытались спасти.

"На место была вызвана карета экстренной медицины, несмотря на то что мужчину пытались спасти, реанимационные мероприятия положительного результата не дали. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте", - говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что Моторина ранее попадала в поле зрения полиции, когда полтора года назад сбежала их лагеря в Херсонской области.

"Я бы хотела сказать, что это было случайно. Я не хотела, чтобы он умирал", - рассказала девушка.

Судья оставил подозреваемую в убийстве 18-летнюю Веронику под стражей на два месяца.

Как ранее сообщал Главред, парень девушки, которая убила инструктора тира в Полтаве, сообщил новые данные о своей возлюбленной.