Мать в психбольнице: появились скандальные данные о девушке-стрелке из Полтавы

Стрельба в Полтаве / пресс-служба Нацполиции

Парень девушки, которая расстреляла инструктора тира в Полтаве, рассказал, что действительно в тот день они поругались. По его словам, с 18-летней жительницей Днепра он познакомился в Сети.

Молодой человек в комментарии изданию Полтавщина отметил, что девушка очень эмоциональная. При этом она неоднократно говорила, что хочет "кого-то убить", хотела поехать на Донбасс, но в военкомате ей отказали в службе. По некоторым данным, мать девушки находиться в психиатрической больнице.

Отмечается, что между парой часто возникали ссоры из-за ревности. Перед трагедией девушка приревновала парня к следователю, которая занималась делом о краже его машинки для татуировок. После скандала девушка пошла в тир, чтобы снять стресс. Известно, что в этот тир она ходила полтора месяца пока жила в Полтаве.

Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 272 "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Главред, в Полтаве в тире из огнестрельного оружия смертельно ранили местного жителя, который работал инструктором.