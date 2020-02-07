"Неадекватная, поссорилась с парнем": подробности убийства инструктора тира в Полтаве

В полтавском тире девушка дважды выстрелила в инструктора, выяснили журналисты / Скриншот с pl.npu.gov.ua

В Полтаве девушка в тире смертельно ранила инструктора, по предварительным данным, после того, как поссорилась с парнем.

Причины поступка девушки выясняют правоохранители, сообщил Фактам начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Очевидцы рассказали, что в тире "неадекватная" девушка пыталась стрелять в еще одного инструктора, но у нее выхватили оружие из рук.

"Постреляв из одного пистолета, попросила другой - мелкокалиберный самозарядный пистолет Марголина, имеющий регулированный прицел. Однако своей мишенью выбрала 64-летнего инструктора, выпустив в него две пули. Одна из них попала мужчине в голову…", - выяснило издание подробности инцидента.

По его данным, после стрельбы девушка скрылась, но ее быстро задержали.

Сулаев сказал, что злоумышленница приехала в Полтаву из Днепра и последние полтора месяца жила в этом городе с парнем, с которым познакомилась в Сети.

"…Согласно предварительной информации, поссорившись с ним, он отправилась пострелять в тир, куда заходила и раньше…", - поделился собеседник.

Ранее сообщалось, что 7 февраля в Полтаве в тире, который находится по ул. Филиппа Орлика, 18-летняя посетительница из огнестрельного оружия смертельно ранила 64-летнего местного жителя, который работал инструктором.