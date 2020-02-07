В Полтаве застрелен инструктор тира: задержана молодая девушка

В Полтаве убили инструктора тира / Скриншот с pl.npu.gov.ua

В пятницу днем, 7 февраля, в Полтаве в тире из огнестрельного оружия смертельно ранили местного жителя, который работал инструктором.

Инструктор смертельно ранен в тире, расположенном по ул. Филиппа Орлика, погибшему было 64 года, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

Правоохранители выяснили, что смертельные ранения инструктор получил из-за 18-летней посетительницы тира - жительницы Днепра, девушку задержали.

По факту гибели сотрудника тира начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

В Полтаве убили инструктора тира / pl.npu.gov.ua

Напомним, в октябре 2019 года в Волынской области в одном из поселков мужчина пытался проверить прицел своего пневматического ружья и случайно выстрелил в свою тещу, женщина скончалась.