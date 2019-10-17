Скверный анекдот: на Волыни мужчина застрелил собственную тещу

Ружье. Иллюстративное фото / Defence

В поселке Хопнев, что на Волыни, пытаясь проверить прицел своего пневматического ружья, случайно выстрелил и убил собственную тещу.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы местной полиции. По словам дочери погибшей, ее муж, профессиональный лесник, взял в руки пневматическое оружие и увидел, что на нем сбился прицел. Он решил немедленно попробовать проверить ружье. Но случайно попал в собственную тещу, которая приехала к нему в гости.

Жители Хопнева в один голос утверждают, что трагедия произошла случайно и отзываются о мужчине как о хорошем и порядочном человеке.

Напомним, ранее на Ровенщине зарезал тещу и дедушку с бабушкой.