"Не знаю, как с этим жить": девушке, которая застрелила инструктора тира в Полтаве, вынесли приговор

Свою вину девушка признала / фото: "Суспільне"

Коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы объявила приговор Веронике Моториной, которую признали виновной в убийстве инструктора полтавского тира. Ей назначили 15 лет лишения свободы.

По делу допросили всех свидетелей и исследовали материалы дела, а еще состоялись дебаты, сообщает "Суспільне".

Во время заседания девушка попросила прощения у жены погибшего и говорила, что ее довел до депрессии парень, поэтому она случайно вроде бы и ранила инструктора. Свою вину девушка признала, отметив, что сделала два выстрела в мужчину случайно.

"Я просто хотела умереть, а получилось так, что я, сама того не желая, унесла жизнь вашего мужа. Теперь этот грех навсегда останется в моей душе и на моей совести. Я не знаю, как с этим жить. Мне очень трудно", — говорит Вероника Моторина.

Убийство в тире

Трагический инцидент произошел еще зимой прошлого года. 18-летняя девушка, которая тренировалась в заведении, несколько раз попала в 64-летнего мужчину, который там работал.

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На место была вызвана карета экстренной медицины, несмотря на то что мужчину пытались спасти, реанимационные мероприятия положительного результата не дали. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Читайте такжеДевушка устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе: есть раненые"Я бы хотела сказать, что это было случайно. Я не хотела, чтобы он умирал", — рассказывала о произошедшем девушка.

Ранее мы сообщали, что в центре Черкасс злоумышленники устроили стрельбу в кафе, в результате которой был ранен мужчина. Его с многочисленными ранениями грудной клетки доставили в больницу, где он умер в реанимации.