Бизнесмена застрелили в Черкассах посреди бела дня: дерзкое нападение попало на видео

По словам очевидцев, злоумышленники были на автомобиле "Шкода"/ скриншот с видео

В центре Черкасс злоумышленники устроили стрельбу в кафе, в результате которой был ранен мужчина. Его с многочисленными ранениями грудной клетки доставили в больницу, где он умер в реанимации.

По информации местных СМИ погибший мужчина - это местный предприниматель Михаил Козлов.

На опубликованном видео с камер наблюдения видно, что убийца одет полностью в черное, в частности - в балаклаву, выбегает с оружием со двора возле кафе "Львовская мастерская шоколада". Очевидно, он что-то кричит людям под кафе, ведь те почти одновременно поднимают руки.

Уже через считанные секунды человек выбегает из заведения.

По словам очевидцев, злоумышленники были на автомобиле "Шкода", которую оперативники нашли сгоревшей в нескольких кварталах от места стрельбы.

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По факту произошедшего в полиции открыли уголовное производство по п. 11, п. 12 части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

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