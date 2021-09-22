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"Расстрел людей - это прикольно": бывшая подружка "пермского стрелка" рассказала об их отношениях

22 сентября 2021, 12:57
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18-летний Тимур Бекмансуров, которого подстрелили при задержании, находится в больнице в тяжелом и нестабильном состоянии. Ему ампутировали голень.

Тимур Бекмансуров
Утром 20 сентября Тимур Бекмансуров расстрелял людей в Пермском университете / t.me/breakingmash

Количество пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет 20 сентября 2021 увеличилось до сорока трех человек, двенадцать из них - в больницах на стационарном лечении.

По состоянию на утро 22 сентября в тяжелом и нестабильном состоянии находится только сам стрелок – 18-летний Тимур Бекмансуров. Ему ампутировали голень, пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Анастасию Крутень.

Тем временем бывшая девушка "пермского стрелка" дала показания полиции. Их опубликовал Телеграм-канал Shot.

"Когда я сидела на третьей паре, одна из моих одногруппниц сказала, что происходит стрельба. Преподаватель закрыл дверь. Никаких звуков стрельбы или криков я не слышала. Затем друзья начали мне скидывать информацию, что стрельбу устроил Бекмансуров, я была в шоке", - рассказала девушка.

По ее словам, с парнем они познакомились в школе и были просто знакомыми. Более близко они стали общаться в седьмом классе. Девушка характеризует Тимура как "приветливого" и "общительного". В школе у него не было конфликтов, он посещал театральный кружок. Однако, позже их общение прекратилось, так как Бекмансуров стал пересылать одноклассникам фотографии, которые девушка отправляла ему лично.

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Позже подростки встречались в девятом классе, их отношения продлились полгода. Никто из одноклассников об этом не знал, пара решила не разглашать о своих отношениях.

"Хотели, чтобы всё было спокойно и никто нас не обсуждал. Через полгода мы расстались из-за того, что он, пообещав мне, что больше не будем скрывать отношения, не выполнил это", - поделилась девушка.

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В 2020 году девушка возобновила отношения с Бекмансуровым, они встречались около года. По ее словам, отношения с Тимуром были хорошими, они ходили на свидания.

"Тимур не жадный, воспитанный, в общественных местах вёл себя адекватно. Обнимал меня, целовал, поддерживал. Кроме меня Тимур с девушками не встречался и сексуальные отношения никогда не поддерживал. Мы с ним в половую связь не вступали. Бекмансурову это было неинтересно, и на такие темы мы даже не разговаривали", - рассказывает девушка.

Более того, девушка уточняет, что к ней парень относился с уважением, никогда не повышал голос и не применял физическую силу, они редко ссорились.

Бывшая девушка Бекмансурова добавила, что самооценка у парня была на низком уровне. При этом на критику в свой адрес Тимур реагировал адекватно, не психовал. Временами у Бекмансурова была смена настроения, он становился грустным, появлялась апатия.

"В мае 2021 года мы перестали общаться, мне было с ним скучно, меня тяготило. Он сам предложил расстаться, сказав, что ему неинтересно. Он рассказывал мне про расстрел людей и высказывался об этом положительно, считая, что это прикольно", - резюмировала она.

Ранее мать Бекмансурова дала показания в полиции. Она сообщила, что ее сын недавно расстался с девушкой, мечтал стать военным и давно хотел оружие.

Нападение на университет в Перми 20 сентября

Тимур Бекмансуров напал на пермский вуз утром 20 сентября. Сначала он открыл огонь по случайному автомобилю и только потом пошел в Пермский университет. Водитель, по которому стрелял Бекмансуров, выжил.

В результате стрельбы в учебном заведении погибли шесть человек. Самого стрелка задержали, он получил серьезные ранения, поэтому его доставили в реанимацию.

Перед нападением в соцсети Бекмансуров поэтапно рассказал, как собирался устроить стрельбу.

В посте говорится: "Произошедшее не является терактом (по крайней мере с юридической точки зрения). Я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен.Никто не знал о том, что я собирался сделать, все действия я проводил самостоятельно".

Позже стали известны новые подробности о "пермском стрелке". Как рассказал один из соседов Бекмансурова, отец Тимура был наемником, в том числе принимал участие в событиях на Донбассе.

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новости России стрельба в Перми Тимур Бекмансуров
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