Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего парня нашли мертвым у "собачьего острова"

Парня искали 11 дней / denzadnem.com.ua

В Хмельницкой области во вторник, 24 августа, нашли мертвым 26-летнего жителя города Нетешин Игоря Рейтора. Молодой человек пропал без вести еще 13 августа.

Как сообщает издание День за днем, в день исчезновения парень ушел из дома, не предупредив мать о своих делах, и не вернулся.

Сначала нашли на городском пляже его вещи. Семья обратилась в полицию и к спасателям.

К поискам привлекли и водолазов, но тело в первые дни после исчезновения так и не обнаружили.

"И только после 11 дней юношу нашли. Около 15:00 часов 24 августа тело разыскиваемого молодого человека в водоеме у так называемого "собачьего острова" заметил один из спасателей", — говорится в сообщении.

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Что стало причиной смерти Игоря Рейтора, устанавливает полиция.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.