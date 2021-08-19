Нашли мертвым: в Херсонской области отца с сыном унесло на матрасе в море

Отца и сына унесло в море / ГСЧС

В Херсонской области на острове Джарылгач вблизи Лазурного во время купания на матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, мужчину до сих пор ищут.

Как сообщают в ГСЧС, информация об исчезновении людей поступила от Нацполиции спасателям 19 августа.

Известно, что 41-летний отец и 8-летний сын приехали в Лазурное из Львова.

В 15:35 на острове Джарылгач у берега в воде работники Нацполиции нашли тело ребенка. Пропавшего отца еще ищут.

Дополнительно привлечено 4 человека водолазного отделения АРЗ СП.

Реклама

Всего к поискам привлечены 25 человек и 6 ед. техники, в т. ч. 5 плавсредств, из них 9 человек и 1 плавсредство ГСЧС.

Читайте также"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

Напомним, ранее в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал шестилетний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно.

Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.