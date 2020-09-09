Ивано-Франковск подал в суд на Кабмин из-за карантина

Ивано-Франковск подает в суд из-за усиления карантина / УНИАН

Горсовет Ивано-Франковска обратился в Окружной административный суд Киева с иском о признании недействительным постановление Кабмина о введении в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности.

Об этом сообщает пресс-служба суда в среду, 9 сентября.

Речь идет о пунктах 1-36 постановления правительства №641 Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидемической опасности.

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Теперь суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Напомним, ранее в ряде городов заявили о том, что не будут идти на усиление карантина в связи с попаданием в "красную" зону.

В частности, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении открыть с 14 сентября школы и детсады в случае продления действия "красной" зоны эпидемиологической опасности в городе.