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Известной российской актрисе запретили въезд в Украину

13 июня 2021, 21:54
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Пограничники запретили посещать нашу страну сроком на три года.

Пограничники не пустили в Украину россиянку / dpsu.gov.ua

В субботу, 12 июня, пограничники на украинско-молдавской границе не пустили 59-летнюю российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, оказалось, она незаконно посещала оккупированный Крым.

Как стало известно, знаменитость направлялась в Одессу, где должно было состояться ее выступление в театре.

Отмечается, что женщина известна в России как актриса озвучивания и дубляжа, а также певица.

Поскольку на полуостров звезда попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали.

Кроме того, пограничники запретили посещать нашу страну сроком на три года.

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Как ранее сообщал Главред, пограничники сроком на 3 года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.

В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.

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