Вокалисту легендарных Песняров запретили въезд в Украину

Валерий Дайнеко / Еврорадио

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры. Об этом сообщили представители пресс-службы ведомства.

Дайнеко не выпустили из зала ожидания киевского аэропорта Борисполь. Основанием для запрета въезда музыканта, по словам пограничников, стало незаконное посещение гражданином временного оккупированного полуострова Крым. Там Дайнеко побывал летом 2020 года – въехал туда с нарушением порядка въезда на временно оккупированную РФ территорию. Сам Дайнеко позднее подтвердил факт незаконного въезда на полуостров.

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили музыканту въезд в Украину сроком на три года. Он вылетел обратным рейсом в Минск.

В 2020 году Валерий Дайнеко принял участие как музыкант в российском фестивале Дорога на Ялту, который был организован россиянами в оккупированном Крыму. Во времена СССР он был известен как исполнитель хита Песняров Беловежская пуща.

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