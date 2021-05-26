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Кабмин упростил пересечение границы с Крымом: что изменилось

26 мая 2021, 22:03

В случае потери регистрационного документа можно осуществить единовременный выезд из временно оккупированной территории.

кпвв, крым
Кабмин изменил правила въезда в Крым / dpsu.gov.ua

Кабинет министров Украины в среду, 26 мая, принял постановление, разрешающее гражданам Украины, в том числе проживающим на временно оккупированных территориях, пересечь КПВВ в направлении подконтрольной украинским властям территории на своем транспорте без техпаспорта.

Согласно проекту постановления, в постановление № 367 "Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" (от 4 июня 2015 года) добавляется пункт о том, что пересечение пункта пропуска на транспортном средстве можно осуществить при наличии регистрационного документа, а для водителей, не являющихся собственниками транспорта – при наличии доверенности на право управления (заверенной в соответствии с украинским законодательством).

При этом в случаях утери регистрационного документа можно осуществить одноразовый выезд с временно оккупированной территории, предоставив копию регистрационной карты транспортного средства (заверенной в соответствии с украинским законодательством).

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Такая копия выдается территориальными сервисными центрами МВД Украины, отмечается в постановлении, на основании документа, подтверждающего личность, и заявления.

Согласно пояснительной записке к документу, проект постановления разработан "с целью решения проблемных вопросов пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на транспортных средствах гражданами Украины (собственниками транспортных средств (лиц, эксплуатирующих такие средства на законных основаниях)), которые проживают на временно оккупированных территориях".

Стратегия деоккупации Крыма - о чем ранее сообщал Главред:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий запуск мероприятий, направленных на освобождение и возвращение аннексированного Крыма. Среди них поручение Кабмину об организации Крымской платформы.
  • Мероприятие пройдет накануне 24 августа – Дня Независимости Украины. Саммит состоится в Киеве.
  • В феврале президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России.
  • Как известно, Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

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