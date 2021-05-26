"Бред сивой кобылы": эксперт предрек провал Крымской платформы

Юрий Романенко рассказал о перспективе Крымской платформы / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде рассказал о перспективе Крымской платформы и будет ли она иметь какой-то результат.

"Результат будет нулевой. Это еще один "бред сивой кобылы", за который взялась наша власть. Это все будет, как с Северным потоком-2: соберутся, поговорят, ничего не решат", - отмечает Романенко.

Также эксперт раскритиковал и заявление президента Зеленского, о том что на Крымской платформе будут подписаны важные документы.

"Не знаю, что может быть подписано на бредовой платформе по поводу бреда, который там будет обсуждаться. Нет никакой разницы, что будет подписано. Ну, подпишут декларацию о том, что Крым – украинский, а дальше что? Давайте тогда будем въезжать в Крым, не проходя пункты пропуска фсбешников, или попробуйте прогуляться по Симферополю с украинским флагом…", - отметил он.

По мнению Романенко, Украина не готова воевать ни за Крым ни за Донбасс.

"По большому счету, мы не готовы воевать и за Донбасс. Потому все это – генерация бреда, не более того. Это лишь напоминание о том, что Крым является украинским. Мы можем сколько угодно считать Крым украинским, однако пока что там болтается российский флаг, и именно Россия контролирует полуостров. Как Азербайджан считал и считает Нагорный Карабах своим, так и мы можем считать своим Крым. Только Азербайджан 25 лет готовился, переоснащал армию, усиливал экономику, договаривался с Западом, только после этого он полез в Нагорный Карабах и решил свои проблемы. А украинцы – большие мечтатели: они все мечтают и мечтают о том, что не допустят Северный поток-2, о том, что случится чудо и Россию отключат от SWIFT, и т.д. Где во всем этом интерес тех, кто должен это сделать? Не понятно", - добавил он.

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