Как экономить электроэнергию в квартире и доме: советы, которые многие забывают

В Украине во время войны у государства и бытовых потребителей возникать трудности с электроэнергией по причине обстрелов со стороны российских оккупантов. Поэтому полезно знать, как можно экономить электроэнергию в домашних условиях. В государственной компании Укрэнерго рассказали о рабочих способах.
Как можно дома экономить электроэнергию
В эфире Сніданок з 1+1 глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что по утрам лучше воздержаться от использования сразу нескольких бытовых приборов. Утром и вечером в пиковые часы – вот, когда лучше экономить электроэнергию – с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00.
"Утром вы готовите завтрак, включаете, например, электроплиту. После вы можете кипятить воду, пользуетесь феном. В это время важно воздержаться от того, чтобы включить стиральную или посудомоечную машину. И таким образом, не включая все сразу, вы сглаживаете пики потребление и помогаете нам", - отметил Кудрицкий.видео дня
Также он напомнил, что желательно, чтобы дома были приборы, которые помогают экономить электричество.
Что купить на случай отключения света
- Повербанк (лучше держать его заряженным);
- Зарядная станция;
- Генератор, если есть частный дом;
- Несколько светодиоидных ламп на аккумуляторе;
- Мощный и рабочий фонарик;
- Светоотражающие наклейки (они пригодятся для людей и животных в темное время суток при переходе дороги в случае неработающих фонарей);
- Теплое одеяло;
- Термобелье;
- Консервы и сублимированная пища;
- Запас технической и питьевой воды.
Владимир Кудрицкий подчеркнул, что экономия электроэнергии поможет государству пройти нынешний отопительный сезон.
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