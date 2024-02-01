Как экономить электроэнергию в квартире и доме: советы, которые многие забывают

Если вы не знаете, что можно сделать для экономии энергии, попробуйте использовать зарядные станции, генераторы и повербанки и запаситесь фонариками.

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В Укрэнерго рассказали способы экономии электроэнергии в быту / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине во время войны у государства и бытовых потребителей возникать трудности с электроэнергией по причине обстрелов со стороны российских оккупантов. Поэтому полезно знать, как можно экономить электроэнергию в домашних условиях. В государственной компании Укрэнерго рассказали о рабочих способах.

Как можно дома экономить электроэнергию

В эфире Сніданок з 1+1 глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что по утрам лучше воздержаться от использования сразу нескольких бытовых приборов. Утром и вечером в пиковые часы – вот, когда лучше экономить электроэнергию – с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00.

"Утром вы готовите завтрак, включаете, например, электроплиту. После вы можете кипятить воду, пользуетесь феном. В это время важно воздержаться от того, чтобы включить стиральную или посудомоечную машину. И таким образом, не включая все сразу, вы сглаживаете пики потребление и помогаете нам", - отметил Кудрицкий. видео дня

Также он напомнил, что желательно, чтобы дома были приборы, которые помогают экономить электричество.

Что купить на случай отключения света

Повербанк (лучше держать его заряженным);

Зарядная станция;

Генератор, если есть частный дом;

Несколько светодиоидных ламп на аккумуляторе;

Мощный и рабочий фонарик;

Светоотражающие наклейки (они пригодятся для людей и животных в темное время суток при переходе дороги в случае неработающих фонарей);

Теплое одеяло;

Термобелье;

Консервы и сублимированная пища;

Запас технической и питьевой воды.

Владимир Кудрицкий подчеркнул, что экономия электроэнергии поможет государству пройти нынешний отопительный сезон.

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