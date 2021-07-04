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Как пережить жару "без потерь": важные рекомендации Минздрава

4 июля 2021, 22:21
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Министерство здравоохранения Украины опубликовало восемь советов, используя которые можно пережить жару "без потерь".

жара, лето
Как спастись от жары / Reuters

Наша страну накрыла экстремальная жара, которая очень негативно отражается на самочувствии человека. Кроме того, воздействие ультрафиолетового излучения является одним из факторов, вызывающих появление меланомы.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало восемь советов, используя которые можно пережить жару "без потерь":

  • Пребывание на солнце надо уменьшить до минимума, особенно с 11 до 16 часов. Охладиться поможет кондиционер, прохладная ванна или душ. В сильную жару использование вентиляторов неэффективно.
  • Чтобы уберечь кожу, стоит за 20-30 минут до выхода на солнце, нанести на нее солнцезащитный крем с 30+SPF.
  • Носите свободную одежду из натуральных тканей светлых цветов. Также желательно надеть солнцезащитные очки и шляпу с широкими полями.
  • Не забывайте пить как можно больше жидкости, но это не должна быть сладкая газировка, кофе и алкогольные напитки.
  • В жару нельзя заниматься спортом.
  • Временно исключите из своего меню горячую и жирную пищу.
  • Обязательно надо восстанавливать соли и минералы в организме, потому что в жару они теряются из-за сильного потоотделения.
  • Важно! Никогда не оставляйте детей или животных в автомобиле - это может привести к тепловому удару и даже смерти.

Ранее Главред сообщал о том, что погода в Украине в июле снова удивит. Вернется жара, которая атаковала в июне. Столбики термометра на части территории могут подняться до 35 - 40 градусов тепла.

жара МОЗ новости Украины Погода в Украине
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