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Опрос показал, сколько украинцев на карантине уже растратили все сбережения

24 апреля 2020, 21:03

29% граждан жалуются на отсутствие средств к существованию.

деньги
Опрос показал, что на карантине у украинцев уже заканчиваются деньги / УНИАН

Социологи выяснили, что продление карантина в Украине до 11 мая одобряют 68% украинцев, а отрицательно относятся 32% опрошенных. Причина протеста заключается в том, что у трети населения закончились сбережения.

Как показывают результаты исследования New Image Marketing Group, проведенного на базе приложения Лемур, 29% респондентов пожаловались на полное отсутствие средств к существованию.

В результате опроса 49% граждан отметили, что имеющихся сбережений и имеющихся доходов им хватит на месяц и меньше. На два месяца сбережений хватит у 8% украинцев, на три или четыре месяца – у 6%, на полгода – у 4%, на более чем полгода – у 4% респондентов.

81% опрошенных полагает, что нужно ликвидировать запрет на посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. 70% высказались за открытие сферы торговли непродовольственными товарами, а 60% граждан считают, что уже можно возобновить работу сферы услуг. Также 55% респондентов поддерживают инициативу открытия детских и спортивных площадок, и столько же убеждены, что пора запускать в городах общественный транспорт.

Всего социологи опросили 1204 респондентов в период с 23 по 24 апреля. Анкеты были разосланы участникам онлайн. Погрешность авторы опроса установили на уровне 3,8%.

Напомним, с тех пор, как в Украине начал действовать коронавирусный карантин по причине пандемии Covid-19, 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% - нет сбережений.

Как ранее сообщалось, согласно опросу, проведенному R&B Group в период с 28 марта по 3 апреля, 68% украинцев не делали больших продуктовых запасов в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса.

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