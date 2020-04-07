Большинство украинцев не запаслись продуктами на черный день - опрос

Большинство украинцев не запаслись продуктами на период карантина / УНИАН

Больная тема для многих украинцев – продление карантина, так как не все могут работать дома, многих "выгнали" в отпуск за свой счет. И если уханьская зараза не отступит, то многие рискуют остаться без средств для существования.

Стало известно, что в среднем украинская семья тратит на еду 277 гривен день, а чтобы прожить месяц на карантине ей необходимо 8 826 грн. При этом 68% не запаслись продуктами на время эпидемии коронавируса.

Согласно опросу, проведенному R&B Group в период с 28 марта по 3 апреля, около 5% опрошенных сообщили, что питание обходится им менее 100 гривен в день, 35% тратят на еду 101 - 250 грн, 27% - от 251 до 499 грн, больше 500 грн на питание за день уходит у 13% семей.

Сколько денег нужно украинцам, чтобы прожить еще месяц, если карантин продлят:

32% граждан нужно от 5 000 до 9 999 грн,

16% украинцам необходимо 5 000 грн,

22% заявили о сумме в пределах 10 000 - 14 999 грн,

16% нуждаются в более 15 000 грн на месяц карантина.

В среднем оказалось, что украинской семье на месяц карантина, чтобы прожить, нужно 8 826 грн.

Интересно то, что, как оказалось, большинство украинцев (68%) не делали запасов в связи с ситуацией, которая сложилась из-за коронавируса.

В то же время 28% все же закупили крупы, макароны и консервы.

8% граждан запаслись мясом.

6% купили свежие овощи и фрукты.

По 3% украинцев закупили лекарства и витамины, а также молочные продукты и яйца.

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