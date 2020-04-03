Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина

Бабушка, карантин / УНИАН

В пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление о ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса Covid-19.

В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных).

Кроме того, запрещается находиться на улицами группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.

Категорически запрещены прогулки в парках, скверах, а также прибрежных зонах (кроме как в одиночестве в с целью выгула собак либо в случае служебной необходимости).

Нельзя посещать детские и спортивные площадки, а также запрещается проводить любые массовые мероприятия, в том числе и религиозные.

Также украинцам с 6 апреля нельзя будет находиться на улице без документов, удостоверяющих личность и гражданство. Будут действовать запрет самовольного покидания мест обсервации и самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.