УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина

3 апреля 2020, 19:04

По информации исследователей, украинцы поддерживают карантин, но побаиваются негативных последствий.

маска, карантин
Социологи определили, как украинцы относятся к продлению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине - сегодня Кабмин продлил карантин до 24 апреля и усилил ограничения. В связи с этим социологи разобрались, как повиляет карантин на жизнь простых граждан.

По данным онлайн-опроса проведенного компанией "Нью Імідж маркетінг груп", украинцы считают, что карантин может привести к таким негативным последствиям:

  • порядка 56% украинцев считают, что продолжение карантина может повысить количество краж в магазинах,
  • 46% - количество нападений на улицах,
  • 45% - повысить количество случаев мародерства.

Также социологи выяснили, поддерживают ли украинцы продление карантина:

  • 39% респондентов полностью поддерживают продление карантина до 24 апреля, считая, что ранее ограничительных мер было недостаточно,
  • 28% - поддерживают продление карантина частично, считая некоторые меры чрезмерными,
  • 20% - полностью поддерживают карантин и считают все меры достаточными
  • 13% - не поддерживают продление карантина.

Были опрошены 1200 респондентов, порядка 90% - это люди трудоспособного возраста от 22 до 60 лет.

Карантин в Украине

Как писал Главред, в пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса. В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных). Кроме того, запрещается находиться на улицами группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.

Также напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.

карантин в Украине карантин коронавирус в Украине китайский коронавирус
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
15:54
Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию
15:31
Пять советов от Villa Krim, которые спасут мир, работу, деньги, отношения и вашего котика новости компании
15:24
Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года
15:16
В Раде обвинения Уманского о недополучении 5 млрд от НДС назвали безосновательными
15:08
"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус Видео
14:55
Опасные симптомы коронавируса: Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться Видео
14:25
Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков
14:05
Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты
13:49
Слух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сети
13:45
Инфляция и безработица: Кабмин выдал прогноз по экономике Украины в условиях коронавируса
13:40
"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды
13:26
В ВОЗ рассказали, от каких привычек нужно отказаться на карантине
12:53
Хидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игры
12:46
Умер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирус
12:31
Шмыгаль срочно обратился к украинцам из-за ужесточения карантина: главное
12:26
Мисс Россия заболела коронавирусом
12:24
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
12:10
Звезда Джеймса Бонда раскритиковала движение #MeToo
12:08
Новый виток зрады: The New York Times снова попала в скандал с "российским" Крымом
11:56
Нищенские зарплаты и запредельные нагрузки: медики массово увольняются из-за коронавируса
11:22
Paramount перенесла фильмы 2020 года
11:21
Испанские ученые рассказали, когда будет готова тестовая вакцина от коронавируса
11:18
Тестировать на коронавирус будут по–новому: раскрыты детали Видео
11:08
"Вы какие-то придурошные": эпатажную жену экс-футболиста сборной Украины сразил коронавирус
10:44
В Минздраве рассказали, когда и сколько направят в регионы препаратов для лечения коронавируса
10:42
Карантин в Киеве: некоторые больницы отправили домой умирающих пациентов - СМИ
10:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
10:27
"Захотел нас убить": эксперт раскрыл главную цель коронавируса
10:11
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять