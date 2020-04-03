Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина

Социологи определили, как украинцы относятся к продлению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине - сегодня Кабмин продлил карантин до 24 апреля и усилил ограничения. В связи с этим социологи разобрались, как повиляет карантин на жизнь простых граждан.

По данным онлайн-опроса проведенного компанией "Нью Імідж маркетінг груп", украинцы считают, что карантин может привести к таким негативным последствиям:

порядка 56% украинцев считают, что продолжение карантина может повысить количество краж в магазинах,

46% - количество нападений на улицах,

45% - повысить количество случаев мародерства.

Также социологи выяснили, поддерживают ли украинцы продление карантина:

39% респондентов полностью поддерживают продление карантина до 24 апреля, считая, что ранее ограничительных мер было недостаточно,

28% - поддерживают продление карантина частично, считая некоторые меры чрезмерными,

20% - полностью поддерживают карантин и считают все меры достаточными

13% - не поддерживают продление карантина.

Были опрошены 1200 респондентов, порядка 90% - это люди трудоспособного возраста от 22 до 60 лет.

Карантин в Украине

Как писал Главред, в пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление об ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса. В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных). Кроме того, запрещается находиться на улицами группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.

Также напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.