Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху

Кабмин запретил массовые мероприятия во время празднования Пасхи / 1zoom.ru

Правительство Украины продлило карантин в связи с пандемией коронавируса до 24 апреля. Также Кабмин принял смелое решение и запретил массовые религиозные празднования, в том числе и на Пасху.

Как говорится в принятом 3 апреля постановлении, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

Таким образом, запрещены празднования Пасхи:

Католической, которая отмечается в этом году 12 апреля

Православной, которая по церковному календарю попадает на 19 апреля.

Разрешены только массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом нужно, чтобы у всех участников были средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.

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Как писал Главред, в пятницу, 3 апреля, Кабмин опубликовал постановление о ужесточении борьбы с пандемией китайского коронавируса. В первую очередь, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных). Кроме того, запрещается находиться на улицами группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.

Также напомним, в Украине по состоянию на 3 апреля 2020 года официальные зафиксировали 942 случая коронавирусной болезни Covid-19. 23 эпизода закончились летальными исходами. 19 пациентам удалось выздороветь.