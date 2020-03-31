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Денег осталось на месяц: карантин лишает украинцев работы – опрос

31 марта 2020, 17:00

Украинцы пожаловались на финансовые убытки из-за карантина.

коронавирус,Украина
Украинцы пожаловались на финансовые убытки из-за карантина / УНИАН

Большинство украинцев заявили о финансовых убытках из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Большинство украинцев пострадали из-за эпидемии: тревожные цифры

Как показали результаты опроса Info Sapiens, 38% опрошенных отметили уменьшение регулярного дохода семьи, 16% - полную потерю дохода, 14% - потери работы, 10% - финансовые убытки (например, через сдачу билетов).

При этом 11% пожаловались на злоупотребления со стороны власти, а 8% - на непредоставление надлежащей медицинской помощи.

"В общем 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии", - подчеркнули авторы исследования.

/ sapiens.com.ua

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Украинцы высказались по поводу опасений на фоне пандемии коронавируса.

В то же время украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте - снижение дохода (34%), на третьем - непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом - полной потери доходов (29%), на пятом - отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом – потери работы (23%). Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

"В общем, мысли украинцев по серьезности последствий эпидемии и карантина разделились: 40% не ожидают существенных потерь, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили", - отмечают социологи.

/ sapiens.com.ua

Украинцы во время пандемии переходят на дистанционку

Результаты опроса говорят о том, что 43% продолжают регулярно посещать место работы или учебы, 12% работали или учились без посещения постоянного места, а 41% прекратили посещать место работы или учебы после начала карантина. Причем среди них – 62% не работают и не учатся на момент опроса, 14% продолжают работать или учиться удаленно столько же или больше времени, чем раньше, а 10% - продолжают, но меньше времени, чем раньше.

"74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно. Из них 8% отметили, что выполняют даже больший объем работы, чем раньше, 54% - что выполняют такой же объем работы, как и в карантин, а 30% - что выполняют меньше объем работы", - говорится в релизе.

/ sapiens.com.ua

Удар по доходам: украинцы остаются без работы из-за карантина

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось в карантин, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос. При этом первых больше в государственном секторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует разнице в занятости во время карантина: так 55% работающих в государственном секторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.

/ sapiens.com.ua

"Среди тех, кто потерял работу или часть дохода вследствие карантина, 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - что на три и более месяцев", - говорится в релизе по результатам опроса.

/ sapiens.com.ua

Вместе с тем 77% украинцев ответили, что будут пытаться экономить и сберегать, и только 12% - тратить больше денег (например, на запасы или крупные покупки), так как, по их мнению, они могут обесцениться или невозможно будет купить нужные товары.

/ sapiens.com.ua

Опрос проводился 25-29 марта 2020 года, выборка исследования составляет 809 респондентов. Исследование не проводилось в АР Крым, а в Донецкой и Луганской области, погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил о том, что тотальный карантин прикончит экономику Украины.

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