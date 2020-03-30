"Долговая кабала": тотальный карантин прикончит экономику – эксперт

Раде следует смягчить условия карантина, уверен Виктор Скаршевский / Фото pixabay.com

В условиях объявленного в Украине карантина власти поставили экономику на стоп-кран, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Остановили экономику страны и теперь героически ищут и предлагают разные меры по борьбе с последствиями этой остановки. Так возможно, не надо было останавливать, делать транспортный коллапс и делать "контрольный выстрел" по сфере услуг и торговле", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он считает, что во время карантина властям необходимо было сосредоточить усилия на оказании помощи наиболее подверженным смертности категориям граждан.

"Это те, кто старше 65 лет и те, у кого есть хронические болезни. Может быть, все дефицитные ресурсы надо было бросить на это, естественно, обеспечив медиков необходимыми препаратами и средствами защиты. Получается сюрреализм: сначала все остановили, сделали глобальную проблему, а теперь все на борьбу с последствиями этого решения", - говорит эксперт.

Читайте такжеБанкиры рассказали, как карантин ударил по курсу доллараОн уверен, что Верховной Раде следует смягчить условия карантина и дать возможность бизнесу продолжить работу.

"Дать экономике работать в обычном режиме, а не остановить и искать новые шаги. После введения тотального карантина уже несколько миллионов украинцев лишились своих источников доходов. Люди живут от зарплаты до зарплаты, у них, попросту, закончатся деньги. Любые меры в борьбе с последствиями будут недостаточны, если мы не дадим возможность экономике работать", - пояснил экономист.

Он обратил внимание на то, что пока непонятно, на что пойдут средства из антивирусного стабилизационного фонда.

"Кабинет министров будет распоряжаться в ручном режиме. Пока они не написали, каким образом и по каким принципам будут расходоваться эти деньги", - отметил собеседник.

Эксперт также прогнозирует риски по сбору доходов госбюджета: "Провал в доходах бюджета будет еще больше – режим карантина это усугубит. Остановили экономику, провал доходов и теперь давайте набираться еще больше государственного долга... Все за счет местных бюджетов, наращивания внешнего долги и сокращения на инфраструктуру. Правительство предлагает залезть в еще большую долговую кабалу".

Напомним, ранее єксперт Александр Охрименко рассказал о том, что пандемию коронавируса в Украине используют для зарабатывания денег.