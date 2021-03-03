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Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников

3 марта 2021, 14:42
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Профильная Нацкомиссия (НКРЭКУ) закончила подготовку полноценный проект решения об утверждении фиксированной цены на газ для населения Украины.

Газ
Когда украинцам зафиксируют годовую цену на газ / УНИАН

Фиксированная годовая цена на газ для населения в Украине вступит в действие с 1 мая 2021 года и будет действовать по 30 апреля 2022 года. Это случится, если Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердит 5 марта соответствующий проект решения.

При этом, все поставщики природного газа, которые собираются поставлять природный газ бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить клиентам цену на природный газ и опубликовать ее на своих сайтах.

Далее, поставщика лишат права в течение периода действия базового годового предложения (с 1 мая по 30 апреля следующего года) изменять цену на газ.

Согласно проекту решения, срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до 30 апреля 2022 года.

В случае принятия, постановление вступит в силу с 1 мая 2021 года.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов, поскольку с 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с начала года в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль 13 января, заявил, что власти после консультации приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
  • 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
  • 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
  • 19 января Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.
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