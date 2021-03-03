Когда украинцам "заморозят" годовую цену на газ - ответ чиновников

Когда украинцам зафиксируют годовую цену на газ / УНИАН

Фиксированная годовая цена на газ для населения в Украине вступит в действие с 1 мая 2021 года и будет действовать по 30 апреля 2022 года. Это случится, если Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердит 5 марта соответствующий проект решения.

При этом, все поставщики природного газа, которые собираются поставлять природный газ бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить клиентам цену на природный газ и опубликовать ее на своих сайтах.

Далее, поставщика лишат права в течение периода действия базового годового предложения (с 1 мая по 30 апреля следующего года) изменять цену на газ.

Согласно проекту решения, срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставок бытовому потребителю, но продлится до 30 апреля 2022 года.

В случае принятия, постановление вступит в силу с 1 мая 2021 года.

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