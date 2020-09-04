Коллеги Зеленского-старшего поддержали пожизненную стипендию для отца президента

Александр Зеленский нашел поддержку в лице коллег / Фото: from-ua.com

Представители коллектива Криворожского государственного университета экономики и технологий заявили, что их коллега Александр Зеленский достоин пожизненной стипендии и препятствием этому не может быть должность сына-президента.

"Я считаю, что у сына своя траектория, а у отца - своя. Отец не виноват, что сын президент. Почему он должен страдать из-за того, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу? Тем более, что представление делает не президент, а Кабинет министров через МОН", - в комментарии Громадське заявил проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Валентин Орлов.

Коллеги утверждают, что Зеленский-старший "создал кафедру по специальности инженерия программного обеспечения, воспитал целую когорту молодых ученых, подготовил много выпускников, которые достойно представляли университет на международных олимпиадах". Орлов настаивает, что Александр Зеленский достоин этой стипендии.

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По словам сотрудников учебного заведения, в 2018 г коллектив университета подавал Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Однако, настаивает Орлов, в администрации бывшего президента Петра Порошенко документ проигнорировали.

Проректор заявил, что, если Зеленскому-старшему откажут в стипендии, то вуз требует детального объяснения такого решения Офиса президента.

Напомним: