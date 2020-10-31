Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов

Комаровский рассказал правду но тестах на коронавирус / Скриншот

Известный врач-педиатр доктор Евгений Комаровский поведал о причинах несовершенства диагностики коронавируса.

Как он заявил в Telegram, компьютерная томография (КТ) и ПЦР-тестирование далеко не всегда показывают реальную картину здоровья или болезни человека. В ряде случаев ПЦР-тест может показать отсутствие коронавируса или, наоборот, его наличие, когда это не так на самом деле.

В связи с этим, доктор Комаровский призывает граждан, даже если тест показал отрицательный результат, но у них присутствуют симптомы ОРВИ, не ходить по улицам, заражая окружающих, а оставаться дома и лечиться.

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Доктор Комаровский объяснил причины ложных ПЦР-тестов и компьютерной томографии:

если коронавирус не дал осложнений на легкие, то компьютерная томография ничего не покажет.

Соответственно, больной коронавирусом человек, будет думать, что он просто простудился, когда инфекция продолжает находиться в его организме.

"Сидите дома, если чувствуете себя плохо, если есть симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь", - подчеркнул врач и телеведущий, обращаясь к своим согражданам.