Комаровский ошарашил причиной ложных ПЦР-тестов

В ряде случаев ПЦР-тест может показать отсутствие коронавируса или, наоборот, его наличие, когда это не так на самом деле.
Известный врач-педиатр доктор Евгений Комаровский поведал о причинах несовершенства диагностики коронавируса.
Как он заявил в Telegram, компьютерная томография (КТ) и ПЦР-тестирование далеко не всегда показывают реальную картину здоровья или болезни человека. В ряде случаев ПЦР-тест может показать отсутствие коронавируса или, наоборот, его наличие, когда это не так на самом деле.
В связи с этим, доктор Комаровский призывает граждан, даже если тест показал отрицательный результат, но у них присутствуют симптомы ОРВИ, не ходить по улицам, заражая окружающих, а оставаться дома и лечиться.
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Доктор Комаровский объяснил причины ложных ПЦР-тестов и компьютерной томографии:
- если коронавирус не дал осложнений на легкие, то компьютерная томография ничего не покажет.
- Соответственно, больной коронавирусом человек, будет думать, что он просто простудился, когда инфекция продолжает находиться в его организме.
"Сидите дома, если чувствуете себя плохо, если есть симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь", - подчеркнул врач и телеведущий, обращаясь к своим согражданам.
- Инфекционисты говорят, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.
- Медики утверждают, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
- Также ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса.