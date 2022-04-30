Коммунистический зомби: в Новой Каховке оккупанты поставили памятник Ленину

На временно захваченных территориях Херсонщины оккупанты продолжают восстанавливать коммунистическую символику - в том числе и памятники Ленину.
Во временно оккупированной российскими агрессорами Новой Каховке (Херсонская область) на центральной площади россияне устанавливают памятник первому советскому диктатору Владимиру Ленину. Об этом написал украинский вице-премьер Михаил Федоров в своем канале Telegram.
"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", ‒ написал он.
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Напомним, ранее российские оккупанты во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) установили памятник первому советскому диктатору и основателю СССР Владимиру Ленину (настоящая фамилия – Ульянов). Соответствующее фото опубликовал местный коллаборант, которого агрессоры назначили руководить местной "милицией" Геннадий Малюков.
"Геническ - установка памятника Ленину В.И." - прокомментировал он снимки.
Через некоторое время памятник советскому диктатору был окончательно смонтирован.
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