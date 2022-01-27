На Черниговщине ушел с молотка памятник Ленину: сколько за него выторговали

Памятник Ленину продали за 714 тысяч гривен / Фото: nashreporter.com

В Черниговской области бронзовый памятник Владимиру Ленину с центральной площади Новгород-Северского удалось продать на аукционе за 714 тысяч гривен, сообщает УНИАН в четверг, 27 января.

Начальная цена статуи весом 4200 кг и высотой пять метров составляла 394 тысячи гривен. На Prozorro выкупить памятник пытались восемь участников. Победу одержало ООО Сяйвомет из Запорожья.

Как сказано на сайте общества, это специализированное металлургическое предприятие, занимающееся производством сплавов цветных металлов из лома, отходов и первичных материалов. Представитель предприятия уточнил, что памятник приобретен для переплавки с последующим изготовлением продукции.

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В свою очередь вырученные средства от продажи памятника планируют направить на благоустройство города. Возможно, обновят площадь или отремонтируют памятник Новгород-Северскому князю Игорю. Пока окончательное решение не принято.

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Ранее Главред писал о том, что в городе Звенигородка Черкасской области на аукционе продали памятник Владимиру Ленину. Лот ушел с молотка за 311 тысяч гривен, что оказалось в три раза дороже стартовой цены.

Торги состоялись 3 августа. Изначально цена на памятник составляла 123 тысячи гривен. Бронзовую статую весом свыше 2 тонн хотели приобрести 12 участников из разных областей Украины. Но больше всех предложила Ольга Ахременко из Покровска Донецкой области.

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