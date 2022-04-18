Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

На снимках видно, что возле здания бывшей райгосадминистрации Геническа уже установили ноги советского деятеля Ленина, а рядом находится его бюст.
Российские оккупанты во временно оккупированном Геническе (Херсон) установили памятник первому советскому диктатору и основателю СССР Владимиру Ленину (настоящая фамилия – Ульянов). Соответствующее фото опубликовал местный коллаборант, которого агрессоры назначили руководить местной "милицией" Геннадий Малюков.
"Геническ - установка памятника Ленину В.И." - прокомментировал он снимки.
Через некоторое время памятник советскому диктатору был окончательно смонтирован.
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Напомним, в минувшее воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.
Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.
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