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"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявление

8 февраля 2022, 15:45

Во время брифинга с президентом Франции Зеленский заявил, что Украина действительно красавица.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту России Владимиру Путину на фразу: "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица".

Во время брифинга с президентом Франции Зеленский заявил, что Украина действительно красавица.

Ранее такой фразой Путин прокомментировал отношение Украины к минским соглашениям.

"Тут есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина очень терпелива, "потому что это мудрость".

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"От нашего терпения зависит эскалация. Мы защищаем свою страну", - заявил Зеленский.

Что заявил Путин

Отметим, Путин оценил отношение Киева к минским соглашениям фразой "нравится не нравится - терпи моя красавица" и обратился к украинским властям с "призывом выполнять договоренности".

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – Главред) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.

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