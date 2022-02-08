Путин процитировал похабную песню "Красной плесени": Песков неловко оправдал начальника

Дмитрий Песков и Владимир Путин / УНИАН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе французских журналистов прояснил смысл фразы своего начальника Владимира Путина "Нравится не нравится, терпи, моя красавица", сообщает РИА Новости. Ее российский лидер произнес в адрес президента Украины Владимира Зеленского ‒ как глумливый упрек по поводу якобы нежелания того выполнять Минские договоренности.

Журналисты из Франции уточнили, не знаком ли Владимир Путин с творчеством музыкального коллектива "Красная плесень", в одной из композиций которого содержится похожая строчка. Также представителей прессы интересовало, не имеет ли сказанная в адрес Зеленского фраза сексуального подтекста.

"Я убежден, что президент Путин не знаком с творчеством этой группы", - сказал Песков. И отметил, что российский лидер взял данную фразу из народного творчества, равно как там, по его мнению, ее взяли музыканты "Красной плесени".

Путин процитировал песню "Красной плесени?"

Как считает большинство пользователей Сети, источником для скабрезной шутки Путина является именно композиция "Чтобы гость не уходил", которая вышла на альбоме "Красной плесени" "Девятый бред" в 1994 году.

В ее припеве есть следующие строки:

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"Спит красавица в гробу

Я подкрался и (пенетрирую ‒ Главред)

Нравится, не нравится

Спи, моя красавица".

Далее следует аудиозапись композиции. Осторожно, текст песни изобилует матерными ругательствами и сценами насилия, поэтому ее нельзя слушать лицам моложе 18+.

К слову, крымская группа "Красная плесень" была широко известна и популярна среди маргинальных слоев населения в 1990-х и начале 2000-х. Ее лидер и единственный постоянный участник - Павел Яцына. Коллектив прославился своими матерными пародиями на сказки "Спящая красавица", "Аленький цветочек", "Царь Салтан", "Золушка", "Красная шапочка", а также цензурными пародиями на русские поп- и рок-хиты.

Напомним, 7 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений.

Затем он насмешливо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу их выполнения

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – Главред) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.