Путин на встрече с Макроном грозил Украине и НАТО ядерными бомбами

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО и возвращения Крыма военным путем европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией. Об этом стало известно во время пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции Эммануэля Макрона.

"Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут вовлечены в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы это понимаем, но мы также понимаем и то, что Россия является одной из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы (французы – Главред) окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли", ‒ сказал Путин.

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Напомним, ранее авторитетное британское издание The Financial Times со ссылкой на французских официальных лиц сообщило, что Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины.

И Кремль якобы ждет одобрения этих условий от Вашингтона.

Причем Владимир Путин, по данным журналистов FT, согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, которые участвовали в учениях под названием Союзная решимость-2022.