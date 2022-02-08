Макрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial Times

7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина / Reuters

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины. Кремль ждет одобрения этих условий от Вашингтона.

Как пишет The Financial Times со ссылкой на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

По данным источника FT, Путин якобы согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, которые вовлечены в учения под названием Союзная решимость-2022.

Издание пишет, что этот вопрос будет обсуждаться и на дальнейших встречах, где стороны намерены заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

Как сообщал Главред, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.

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По словам Путина, дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО, то есть вступления туда Украины. Макрон подчеркнул, что ситуация серьезная и нужно найти путь мира и стабильности в Европе. По его словам, НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы.

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Во вторник, 8 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Киев, где встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время переговоров Макрон планирует обсудить выполнение Минских соглашений.

После переговоров с украинским коллегой Макрон пообщается по телефону с Путиным.

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