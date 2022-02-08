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"Нравится, не нравится? Терпи, моя красавица!": Путин обратился к Зеленскому из-за Минских соглашений

8 февраля 2022, 07:05
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Президент России заявил о безальтернативности Минских соглашений и процитировал поговорку. При этом французский лидер Макрон встал на защиту Зеленского.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений.

Во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений и процитировал российскую поговорку.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения, – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины, – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится – не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять! По-другому никак", - заявил Путин.

В свою очередь, Макрон встал на защиту Зеленского, заявив, что России не стоит требовать от Украины немедленного выполнения обязательств по политическому урегулированию, ведь Россия сконцентрировала беспрецедентное количество войск на границе. Президент Франции напомнил, что на момент подписания Минских соглашений в 2015 году контекст безопасности был менее напряженным, несмотря на ожесточенные бои на Донбассе.

Как сообщал Главред, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Лидеры двух стран провели брифинг по итогам встречи.

Начал пресс-конференцию Путин, он рассказал, что дискуссии касались прежде всего политики открытых дверей НАТО. То есть вступления туда Украины. Макрон подчеркнул, что ситуация серьезная и нужно найти путь мира и стабильности в Европе. По его словам, НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Минские соглашения Эммануэль Макрон новости Украины
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