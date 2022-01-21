Кривой Рог встряхнуло землетрясение: где ощущалось сильнее всего

В Украине произошло землетрясение / Фото: pixabay.com

В пятницу, 21 января, в Днепропетровской области в районе Кривого Рога было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3 балла.

По классификации землетрясение относится к ощутимым, сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение зарегистрировали в 06:17:15 по киевскому времени.

Отмечается, что источник землетрясения находится на территории Днепропетровской области в районе Кривого Рога, на глубине 5 км.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, чувствуется немногими людьми, находящимися внутри помещения, под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть посильнее - на верхних этажах", - говорится в сообщении центра.

Напомним, одним из последних землетрясений в Украине было 23 сентября. Тогда сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

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