Украина содрогнулась от мощного землетрясения

Землетрясение в Украине / Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Как сообщает сайт сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля, его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.

Также 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

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