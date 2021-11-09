Украина содрогнулась от мощного землетрясения

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.
В Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Как сообщает сайт сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля, его магнитуда составила 2,3 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворное, на глубине 3 км.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Напомним, на Канарах - острове Ла-Пальма продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. По данным Национального географического института, в течение дня на острове зафиксировано больше 60 землетрясений. Вследствие, улицы утонули в толще пепла.
Также 23 сентября, в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.
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