УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова

17 августа 2021, 04:24
Прослушать новость
Остановить

Для определения самоубийства есть определенные признаки, подчеркнул экс-следователь ГПУ.

Константин Павлов
Константин Павлов / zagittya.com.ua

В случае, если человек совершает самоубийство, есть определенные признаки того, что произошло, заявил экс-следователь Генпрокуратуры Сергей Войченко, комментируя гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, если выстрел идет с близкого расстояния, остаются следы пороха.

"Для Украины это не единичный случай. Стоит вспомнить бывшего министра внутренних дел Кравченко, хотя там есть ряд вопросов, бывшего министра транспорта Кирпу. Неизвестно, есть ли там видеонаблюдение, очевидно, что будут изъяты все видеозаписи с улицы, трассы, чтобы выяснить, кто в это время подъезжал. Версия самоубийства также не исключается", — сказал он.

В свою очередь экс-старший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко не исключает убийство.

"Будучи пессимистом, я сразу вспоминаю Чечетова, Самсоненко и так далее, что не исключено, что это может быть делом чьих-то рук. Методы и способы расследования позволяют четко установить по крайней мере механизм причинения смерти, самостоятельно или кто-то "помог", — сказал он.

Реклама

Вместе с тем советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко предположил, что Константин Павлов был застрелен, когда открывал кому-то дверь.

Читайте такжеВсе дело в носках: на кадрах гибели мэра Кривого Рога увидели странность

"Константин был человеком очень веселым, жизнерадостным, у него было очень много планов. То, что произошло – это ужасно. Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в открытых дверях, в домашней одежде, весь в крови, рядом лежало оружие. Скорее всего, он шел кому-то открывать, и когда открыл – произошел выстрел. Дальше все официально скажет следствие, когда будут проведены все экспертизы и даны правовые оценки", — сказал он.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.

новости Кривого Рога Константин Павлов
Сейчас вы просматриваете новость «Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Почему Украина рискует повторить судьбу АфганистанаПочему Украина рискует повторить судьбу Афганистана Меню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказатьсяМеню на Успенский пост 2021: что можно есть и от чего следует отказаться Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов деньПриметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день С пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском мореС пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском море "Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

Последние новости

05:09

О каких проблемах в организме говорит состояние волос – ответ трихолога

04:40

Как нельзя хранить одежду: важные советы для каждой женщины Видео

04:24

Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова Видео

04:02

Изобретен новый диетный способ борьбы с диабетом - комментарий ученых

03:22

Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

Реклама
03:00

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

02:59

Финалистка Холостяка разделась и свела с ума поклонников умопомрачительными формами

02:31

Ученые изобрели необычный способ экспресс-похудения

01:55

Пекло задержится: синоптик рассказала, когда жару вытеснит мощный грозовой циклон Видео

01:31

Захват Афганистана Талибаном: генерал СБУ предупредил об опасности для Украины Видео

00:40

Синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

00:30

Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: знаки судьбы, разрыв или неоценимая услуга

00:20

Названа самая полезная каша для завтрака Видео

16 августа, понедельник
23:54

В Киеве повязали одиозного бизнесмена и бывшего нардепа

23:23

Стали известные новые детали смены тренера сборной Украины по футболу Видео

22:51

Украинские спасатели, тушившие масштабные пожары в Греции, вернулись домой Видео

22:33

Ученые нашли способ сохранить интеллект в старости

22:33

Ситуация в Афганистане: Совбез ООН призвал к созданию нового правительства Видео

22:13

Как холестерин "хороший", а какой - "плохой": ответ диетолога

22:07

Эксперт пояснил, почему смерть мэра Кривого Рога бьет по рейтингу Зеленского Видео

Реклама
21:59

Попросил не шуметь: в Киеве подрезали бойца муниципальной стражи

21:57

Названы ежедневные привычки, которые ослабляют организм и влияют на иммунитет Видео

21:23

В Минздраве пообещали награду за прививку от коронавируса

21:14

В детском лагере Одессы масштабная вспышка COVID-19 Видео

20:55

"Полный провал": Меркель резко высказалась о ситуации в Афганистане Видео

20:23

Стало известно, на каком уровне госслужащие владеют украинским языком

20:18

Ситуация критическая: украинский самолет не может вылететь из Кабула - МИД Видео

20:17

Под Одессой мужчина посреди улицы набросился на 7-летнюю девочку и зверски издевался Видео

19:52

В Кабмине рассказали, как изменится стоимость подсолнечного масла Видео

19:12

В столичном кафе женщина отбила посетителю внутренние органы

19:08

Талибан захватил власть в Афганистане: РФ и Китай готовы признать режим, а боевиков поздравил ХАМАС Видео

19:05

Претенденты на рекорд: украинцы совершили трансатлантический перелет

18:53

Как Байден сам себя обманул, вывев войска из Афганистана мнение

18:52

Disney готовятся снимать Персонажа-2 с Райаном Рейнольдсом

18:25

СМИ выяснили новые подробности о последних минутах жизни мэра Кривого Рога

18:10

Бонусы в обмен на прививку от COVID-19: Минздрав поставил условие украинцам Видео

18:05

Значение имени Антон: день ангела, судьба и поздравления

18:03

Под Тернополем во время матча внезапно умер футболист Видео

17:49

ЧП в Одессе: в море унесло трех человек

17:35

Приметы на 17 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

Реклама
17:17

Прибыль украинских металлургов существенно сократится во втором полугодии - эксперты

17:05

Стало известно, кто сыграет Лестала в сериале Интервью с вампиром 2022

17:04

Смерть мэра Кривого Рога: во время обысков нашли две записки

17:04

Суммы в платежке вырастут на 1,5 тысячи: украинцев предупредили о скачке ЖКХ-тарифов Видео

16:45

Отказ США от битвы за Кабул: у Байдена объявили, что режим в Афганистане был обречен Видео

16:38

Звезда сериалов 1+1 стал участником 5 сезона шоу Танці з зірками 2021

16:25

В Минздраве рассказали, когда вакцинированные украинцы получат свои привилегии Видео

16:22

Эксперт объяснил, за счет чего металлурги могут рассчитывать на прибыль

16:05

Мощный град и опасные шквалы: украинцев предупредили о чрезвычайной опасности Видео

15:51

Цена на газ в Европе вновь бьет рекорды: Газпром продолжает рубить поставки топлива через Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять