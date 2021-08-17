Кто-то "помог" уйти из жизни: эксперт выдвинул неожиданную версию гибели Павлова

Константин Павлов / zagittya.com.ua

В случае, если человек совершает самоубийство, есть определенные признаки того, что произошло, заявил экс-следователь Генпрокуратуры Сергей Войченко, комментируя гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, если выстрел идет с близкого расстояния, остаются следы пороха.

"Для Украины это не единичный случай. Стоит вспомнить бывшего министра внутренних дел Кравченко, хотя там есть ряд вопросов, бывшего министра транспорта Кирпу. Неизвестно, есть ли там видеонаблюдение, очевидно, что будут изъяты все видеозаписи с улицы, трассы, чтобы выяснить, кто в это время подъезжал. Версия самоубийства также не исключается", — сказал он.

В свою очередь экс-старший следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко не исключает убийство.

"Будучи пессимистом, я сразу вспоминаю Чечетова, Самсоненко и так далее, что не исключено, что это может быть делом чьих-то рук. Методы и способы расследования позволяют четко установить по крайней мере механизм причинения смерти, самостоятельно или кто-то "помог", — сказал он.

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Вместе с тем советник городского головы Кривого Рога Андрей Гальченко предположил, что Константин Павлов был застрелен, когда открывал кому-то дверь.

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"Константин был человеком очень веселым, жизнерадостным, у него было очень много планов. То, что произошло – это ужасно. Когда я приехал сюда, увидел, что он лежит в открытых дверях, в домашней одежде, весь в крови, рядом лежало оружие. Скорее всего, он шел кому-то открывать, и когда открыл – произошел выстрел. Дальше все официально скажет следствие, когда будут проведены все экспертизы и даны правовые оценки", — сказал он.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.