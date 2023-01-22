Кубраков: Минвосстановления проведет аудит всех проектов Минрегиона

Минвосстановления проверит все договоры Минрегиона, в том числе по международной помощи.

Александр Кубраков / УНИАН

Минвосстановления инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, которые реализовывались ликвидируемым Минрегионстроем. Об этом на странице в Facebook написал вице-премьер и министр инфраструктуры, развития общин и территорий Александр Кубраков.

"Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомню вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - написал министр.

Он напомнил, что Лозинского задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. "Эти средства он получил за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - говорится в заметке.

"В конце декабря начался и до сих пор продолжается процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.