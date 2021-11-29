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Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условие

29 ноября 2021, 19:59
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В МИД Украины очертили "красные линии".

Кулеба
Дмитрий Кулеба одобрительно отозвался на предложение турецкого президента / УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба одобрил инициативу турецкого президента Реджепа Эрдогана участвовать в урегулировании российско-украинских отношений в качестве дипломатического посредника.

Во время брифинга, министр подчеркнул, что Украина поддерживает с Турцией отношения, близкие к превосходным.

"Между президентами Зеленским и Эрдоганом высокий уровень доверия, это правда. Украина продолжает двигаться в нормандском формате для восстановления мира на Донбассе, однако с удовольствием откликаемся на предложения партнеров "со стороны" способствовать разрешению этой проблемы", – передает слова чиновника Обозреватель.

В то же время Кулеба подчеркнул, что координировать усилия можно будет только при условии, что вопрос территориальной целостности и национальных интересов Украины будет подниматься исключительно в присутствии официальных лиц нашей страны.

Читайте такжеЭрдоган – посредник между Зеленским и Путиным: Банковая поддержала инициативу и обратилась к России"Это такая себе "красная линия", которую нельзя пересекать. А все остальное мы приветствуем и с радостью откликаемся на подобные предложения. Нужно обговаривать любые возможности, которые помогут достичь завершения этого конфликта", – заключил Кулеба.

Что предлагает Турция

Президент Турции Реджеп Эрдоган в понедельник, 29 ноября, заявил о том, что Анкара готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной по вопросу урегулирования конфликта двух государств.

Причем Эрдоган готов сам стать посредником в диалоге президентов Зеленского и Путина, а Анкара смогла установить контакты и с Банковой, и с Кремлем.

Автор: Сергей Кущ
viber
Турция Дмитрий Кулеба Реджеп Тайип Эрдоган Украина Россия
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