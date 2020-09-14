Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины

Украина намерена вернуть оккупированные территории.
Украина – государство, которое стремится к миру, намерено сдерживать проявление вооруженной агрессии против своей страны, отстаивать территориальную целостность и суверенитет, а также поддерживать сотрудничество с Евросоюзом, США и Североатлантическим альянсом.
Об этом говорится в тексте новой Стратегии национальной безопасности Украины, которую утвердил президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 сентября, сообщает официальный сайт главы государства.
В документе речь идет о том, что государственная политика зиждется на трех основных базовых принципах:
- Сдерживание
Проявляется в развитии оборонной сферы для предотвращения вооруженной агрессии против Украины.
- Устойчивость
Обеспечение способности государства адаптироваться к различным изменениям в сфере безопасности.
- Взаимодействие
Устойчивое развитие стратегических отношений с главными внешнеполитическими партнерами – Евросоюзом, Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами Америки.
Внешнеполитические приоритеты Украины
- Отстаивание независимости и суверенитета страны
- Восстановление территориальной целостности государства
- Защита прав, свобод и интересов всех украинских граждан
- Интеграция в НАТО и Евросоюз
В документе подчеркивается, что Украина учитывает все изменения, связанные с пандемией COVID-19. Стратегия является базисом для разработки других государственных документов в области стратегического планирования.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что если Украине не удастся урегулировать конфликт с Россией дипломатическим путем, в ведомстве перейдут к альтернативным планам решения проблемы.
- Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Киев будет стремиться к пересмотру договора об Ассоциации с Евросоюзом. По словам главы правительства, соглашение нужно обновить и привести в соответствие с европейским законодательством.