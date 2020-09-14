Курс на НАТО, ЕС и США: Зеленский утвердил концепцию нацбезопасности Украины

Зеленский подтвердил курс Украины в НАТО и ЕС / УНИАН

Украина – государство, которое стремится к миру, намерено сдерживать проявление вооруженной агрессии против своей страны, отстаивать территориальную целостность и суверенитет, а также поддерживать сотрудничество с Евросоюзом, США и Североатлантическим альянсом.

Об этом говорится в тексте новой Стратегии национальной безопасности Украины, которую утвердил президент Владимир Зеленский в понедельник, 14 сентября, сообщает официальный сайт главы государства.

В документе речь идет о том, что государственная политика зиждется на трех основных базовых принципах:

Сдерживание

Проявляется в развитии оборонной сферы для предотвращения вооруженной агрессии против Украины.

Устойчивость

Обеспечение способности государства адаптироваться к различным изменениям в сфере безопасности.

Взаимодействие

Устойчивое развитие стратегических отношений с главными внешнеполитическими партнерами – Евросоюзом, Североатлантическим альянсом и Соединенными Штатами Америки.

Внешнеполитические приоритеты Украины

Отстаивание независимости и суверенитета страны

Восстановление территориальной целостности государства

Защита прав, свобод и интересов всех украинских граждан

Интеграция в НАТО и Евросоюз

В документе подчеркивается, что Украина учитывает все изменения, связанные с пандемией COVID-19. Стратегия является базисом для разработки других государственных документов в области стратегического планирования.