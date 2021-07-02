Мальчик и женщина погибли на месте: в Одесской области автомобиль въехал в людей на зебре

В Одесской области автомобиль въехал в людей на зебре / Нацполиция

Трагедия произошла в Одесской области - вблизи села Староказачье Белгород -Днестровского на переходом переходе произошло смертельное ДТП. Жертвами аварии стали ребенок и женщина, они погибли на месте.

Автомобильная авариая призошла в четверг, 1 июля, на трассе международного значения Одесса – Рени. Автомобиль Nissan сбил трех человек. По словам свидетелей аварии, это случилось на пешеходном переходе, сообщает ТСН.

"Женщина и ребенок погибли на месте, еще одна пострадавшая госпитализирована", — добавили свидетели.

Эту информацию подтвердили в полиции, уточнив, что, за рулем Nissan находился 33-летний водитель и, действительно, погибли мальчик и женщина. Полиция выясняет обстоятельства аварии и личности пострадавших.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о правовой квалификации", — сказали в полиции.Позже стало известно, что уголовное производство открыто с предварительной квалификацией "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть нескольких людей".

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Не исключено, что в ходе более тщательного расследования квалификация может быть изменена.

В Одесской области автомобиль въехал в людей на зебре / Нацполиция

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