Мариуполь будет освобожден: Залужный рассказал, как дал обещание маленькому мальчику

4-летний Илья спросил у Залужного, будет ли Мариуполь снова Украиной. Главнокомандующий ВСУ пообещал ребенку, что сине-желтый флаг будет развеваться над городом.

Валерий Залужный пообещал, что Мариуполь будет освобожден / Фото ua.depositphotos.com, скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что в 2023 году Мариуполь будет освобожден. Он пообещал маленькому мальчику по имени Илья, что Украина вернется в оккупированный страной-агрессором РФ город.

О разговоре с ребенком Залужный рассказал в интервью для спецпроекта "Год" журналиста Дмитрия Комарова.

По словам Залужного, мальчик отвел его в сторону и задал вопрос о том, будет ли Мариуполь снова Украиной.

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"Это невозможно просто. Прям возле этого стола стоял мальчишка. Его звали Илья, по-моему, ему года 4. Он взял меня за руку и отвел в сторону", – рассказал Главнокомандующий ВСУ.

"Мы точно вернемся в Мариуполь, спросил он. Я говорю, да. В этом году. Когда дети такое говорят, это вдохновляет", – добавил Залужный.

Валерий Залужный уверен, что в 2023 году Мариуполь будет освобожден / скриншот

Взрывы в оккупированном Мариуполе

Вечером 21 февраля в Мариуполе прогремела серия взрывов. По данным Мариупольского горсовета, их было не менее 11-ти. Часть из них, вероятно, это работа вражеской противовоздушной обороны.

Как сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уничтожено место базирования оккупантов и склад с боекомплектом в аэропорту. Россиянам пришлось поднять в небо авиацию.

Также в ночь на 22 февраля местные телеграм-каналы сообщали о взрывах по всей линии фронта. Помимо Мариуполя взрывы гремели в оккупированных Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске.

После того, как в Мариуполе прогремела серия мощных взрывов, российские пропагандисты начали ныть, что защитники Украины наносят удары по объектам врага "чем-то новеньким".

Взрывы в Мариуполе прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она, сохраняя интригу, отметила, что удаленность теперь является очень относительным понятием.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность – это очень относительное понятие. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", – сказала Гуменюк.

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