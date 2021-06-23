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Массовое отравление суши в Харькове: известны первые результаты исследований

23 июня 2021, 10:05
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В заведениях общепита царила антисанитария. У шести сотрудников ресторанов подтвердили стафилококк.

суши
В Харькове отравились посетители ресторанов Якитория и Мафия / Фото pixabay.com

У шести сотрудников ресторанов японской кухни в Харькове, в которых произошло массовое отравление посетителей, подтвердили стафилококк, а у половины пациентов — сальмонеллез. Инфекцию обнаружили и в продуктах, об этом свидетельствуют первые результаты лабораторных исследований.

Руководитель отдела Харьковского областного лабораторного центра Татьяна Карлова отметила, что причина заражения – антисанитария в заведениях общепита, передает ТСН.

"Klebsiella pneumoniae — по оборудованию. Условно-патогенный микроорганизм, который во время накопления может также вызвать инфицирование. Все это происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий", - рассказала Карлова.

Как сообщал Главред, о массовом отравлении в Харькове стало известно 17 июня. Люди посещали рестораны Якитория и Мафия. Пострадавшие связывают свое отравление с суши, которые они накануне ели в заведениях.

В течение недели количество больных возросло до восьми сотен. Среди больных есть 19 детей. Состояние пациентов удовлетворительное.

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Рестораны признают свою вину и обещают компенсировать затраты людей на лечение.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил).

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