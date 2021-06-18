Массовое отравление в Харькове: 34 человека попали в больницу после посещения ресторана

В Харькове 34 человека отравились в ресторанах японской кухни / УНИАН

В Харькове произошло массовое отравление. Люди попали на больничные койки после посещения двух ресторанов японской кухни. Все пострадавшие, в том числе 22 взрослых и 12 детей, находятся в состоянии средней тяжести.

Всех больных госпитализировали в стационар с предварительным диагнозом — гастроэнтероколит. Кто-то из жителей города до сих пор находится в больнице, кого-то уже отпустили домой. Об этом рассказал в Facebook директор департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Пациенты связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в заведениях общепита. Харьковские СМИ сообщают, что пострадавшие ели или заказывали доставку суши в одном из ресторанов города на ул. Квитки-Основьяненко. По их данным, около 60 посетителей ресторана уже написали жалобы в администрацию. Люди жалуются на повышение температуры до 39 градусов, тошноту и рвоту.

Пользователи соцсети пишут, что люди отравились в ресторанах Мафия и Якитория.

Еще одна жительница Харькова написала, что слышала, как в этих ресторанах экономят на воде, электричестве и дезинфекции. Именно с этими фактами она связывает случаи массового отравления.

"Я сидела на летней площадке, за соседним столом администратор проводила собеседования. Все время-экономим воду, холодильники прикручиваем, электричество экономим, мыло не расходуем... У них такая политика корпоративная. Поэтому и не удивительно, что много отравлений", - написала она.

Госпотребслужба настойчиво рекомендовала обоим заведениям общественного питания закрыться до конца расследования.

"Ответа от них пока нет. Если откажутся, ветеринарная служба будет принимать решение о принудительном закрытии ресторанов", — отметил Сидоренко.

В помещении ресторанов провели дезинфекцию и отобрали пробы всех продуктов. В то же время специалисты опасаются, что количество отравлений может возрасти.

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня в Ивано-Франковске в общежитии колледжа технологий и бизнеса отравились угарным газом студенты. В больницу госпитализированы 8 детей, трое пострадавших - в реанимации в тяжелом состоянии. При этом спасатели и полицейские не смогли установить источник происхождения угарного газа на месте ЧП.