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Минималка в Украине оказалась в 10 раз ниже, чем в Европе: что обещают в Кабмине

8 февраля 2021, 09:20
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Минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем составляет 700 евро.

Зарплата
Украинским зарплатам далекло до европейских / УНИАН

Минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен, почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.

По сравнению с другими странами, ситуация все равно не в пользу Украины. По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату, сообщает Евростат.

Минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем 700 евро. На северо-западе Союза средние зарплаты в два раза выше.

При этом в январе 2021-го в десяти государствах-членах ЕС, расположенных на востоке, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц:

  • Болгария (332 евро);
  • Венгрия (442 евро);
  • Румыния (458 евро);
  • Латвия (500 евро);
  • Хорватия (563 евро);
  • Чехия (579 евро);
  • Эстония (584 евро);
  • Польша (614 евро);
  • Словакия (623 евро);
  • Литва (642 евро).

В пяти других государствах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная зарплата составляет от 700 евро в месяц:

  • Греция (758 евро);
  • Португалия (776 евро);
  • Мальта (785 евро);
  • Словения (1 024 евро);
  • Испания (1108 евро).

В остальных шести странах, расположенных на западе и севере, минимальная заработная плата превысила 1500 евро:

  • Франция (1 555 евро);
  • Германия (1614 евро);
  • Бельгия (1 626 евро);
  • Нидерланды (1 685 евро);
  • Ирландия (1724 евро);
  • Люксембург (2 202 евро).
/ ec.europa.eu

Обратим внимание, что в правительстве Украины дали прогноз об изменениях минимальной заработной платы граждан до 2024 года. Прогнозы составлены в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

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Как пишет Экономическая правда, в представленном прогнозе показаны данные, в том числе, по ожидаемым изменениям зарплаты и курса национальной валюты.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, а с учетом ожидаемого ее повышения до 6,5 тысячи гривен с 1 декабря 2021 года средневзвешенная минималка составит 6 042 гривны.

Далее она будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.

  • 2021 год - 6042 гривны;
  • 2022 год - 6700 гривен;
  • 2023 год - 7176 гривен;
  • 2024 год - 7665 гривен.

  • Напомним, с 1 января 2021 года у отдельной категории пенсионеров в Украине пенсии вырастают на 400 гривен.
  • Речь о пенсионерах старше 65 лет, которые не работают и чья пенсия привязана к минимальной заработной плате.
  • Так как минималка в Украине с 1 января 2021 года вырастает на тысячу гривен (до 6000 грн), то и минимальная пенсия вместе с ней поднимается с 2000 гривен до 2400 гривен.
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