Минималка в Украине оказалась в 10 раз ниже, чем в Европе: что обещают в Кабмине

Минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем составляет 700 евро.
Минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен, почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.
По сравнению с другими странами, ситуация все равно не в пользу Украины. По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату, сообщает Евростат.
Минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем 700 евро. На северо-западе Союза средние зарплаты в два раза выше.
При этом в январе 2021-го в десяти государствах-членах ЕС, расположенных на востоке, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц:
- Болгария (332 евро);
- Венгрия (442 евро);
- Румыния (458 евро);
- Латвия (500 евро);
- Хорватия (563 евро);
- Чехия (579 евро);
- Эстония (584 евро);
- Польша (614 евро);
- Словакия (623 евро);
- Литва (642 евро).
В пяти других государствах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная зарплата составляет от 700 евро в месяц:
- Греция (758 евро);
- Португалия (776 евро);
- Мальта (785 евро);
- Словения (1 024 евро);
- Испания (1108 евро).
В остальных шести странах, расположенных на западе и севере, минимальная заработная плата превысила 1500 евро:
- Франция (1 555 евро);
- Германия (1614 евро);
- Бельгия (1 626 евро);
- Нидерланды (1 685 евро);
- Ирландия (1724 евро);
- Люксембург (2 202 евро).
Обратим внимание, что в правительстве Украины дали прогноз об изменениях минимальной заработной платы граждан до 2024 года. Прогнозы составлены в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.
Читайте такжеРост минималки в Украине до 6,5 тысяч перенесли на конец 2021 года
Как пишет Экономическая правда, в представленном прогнозе показаны данные, в том числе, по ожидаемым изменениям зарплаты и курса национальной валюты.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, а с учетом ожидаемого ее повышения до 6,5 тысячи гривен с 1 декабря 2021 года средневзвешенная минималка составит 6 042 гривны.
Далее она будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.
- 2021 год - 6042 гривны;
- 2022 год - 6700 гривен;
- 2023 год - 7176 гривен;
- 2024 год - 7665 гривен.
- Напомним, с 1 января 2021 года у отдельной категории пенсионеров в Украине пенсии вырастают на 400 гривен.
- Речь о пенсионерах старше 65 лет, которые не работают и чья пенсия привязана к минимальной заработной плате.
- Так как минималка в Украине с 1 января 2021 года вырастает на тысячу гривен (до 6000 грн), то и минимальная пенсия вместе с ней поднимается с 2000 гривен до 2400 гривен.