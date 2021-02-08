Минималка в Украине оказалась в 10 раз ниже, чем в Европе: что обещают в Кабмине

Украинским зарплатам далекло до европейских / УНИАН

Минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января 2021 года составляет 6 тысяч гривен, почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.

По сравнению с другими странами, ситуация все равно не в пользу Украины. По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату, сообщает Евростат.

Минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем 700 евро. На северо-западе Союза средние зарплаты в два раза выше.

При этом в январе 2021-го в десяти государствах-членах ЕС, расположенных на востоке, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц:

Болгария (332 евро);

Венгрия (442 евро);

Румыния (458 евро);

Латвия (500 евро);

Хорватия (563 евро);

Чехия (579 евро);

Эстония (584 евро);

Польша (614 евро);

Словакия (623 евро);

Литва (642 евро).

В пяти других государствах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная зарплата составляет от 700 евро в месяц:

Греция (758 евро);

Португалия (776 евро);

Мальта (785 евро);

Словения (1 024 евро);

Испания (1108 евро).

В остальных шести странах, расположенных на западе и севере, минимальная заработная плата превысила 1500 евро:

Франция (1 555 евро);

Германия (1614 евро);

Бельгия (1 626 евро);

Нидерланды (1 685 евро);

Ирландия (1724 евро);

Люксембург (2 202 евро).

/ ec.europa.eu

Обратим внимание, что в правительстве Украины дали прогноз об изменениях минимальной заработной платы граждан до 2024 года. Прогнозы составлены в рамках подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

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Как пишет Экономическая правда, в представленном прогнозе показаны данные, в том числе, по ожидаемым изменениям зарплаты и курса национальной валюты.

С 1 января 2021 года минимальная зарплата составляет 6 тысяч гривен, а с учетом ожидаемого ее повышения до 6,5 тысячи гривен с 1 декабря 2021 года средневзвешенная минималка составит 6 042 гривны.

Далее она будет расти в среднем на 7-10% ежегодно, и, согласно данным Минэкономразвития, в 2024 году будет составлять 7 665 гривен.

2021 год - 6042 гривны;

2022 год - 6700 гривен;

2023 год - 7176 гривен;

2024 год - 7665 гривен.