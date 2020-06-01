Минирование моста Метро: как собака помогла задержать злоумышленника

Задержать минера моста омог служебный пес

В Киеве сегодня мужчина сообщил о минировании моста Метро. Позже бойцам киевского спецподразделения КОРД удалось задержать злоумышленника благодаря тому, что они спустили на него штурмовую служебную собаку.

Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в соцсети.

"Животное и стрельба в воздух отогнали его от большого чемодана с псевдовзрывчаткой. Затем его молниеносно задержали", - отметил Шевченко.

По его словам, учитывая потенциальные угрозы, в спецоперации были задействованы снайперы, полицейские лодки и бронетехника - всего 300 полицейских.

Кроме этого, Шевченко уточнил, что оружия и бомбы у задержанного не оказалось – только муляж, состоящий из баллонов, земли, проводов и пульта управления.

Минирование моста Метро

Напомним, из-за сообщения о минировании моста Метро в столице неизвестным мужчиной, в метрополитене Киева сообщили об изменениях в работе курсирования поездов подземки. Сейчас движение в метро восстановлено.

Как писал Главред, ранее в Сети опубликовали фотографию мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. На опубликованном снимке запечатлен молодой человек, который держит шнур, прикрепленный к пакету.