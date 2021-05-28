Минные поля не помешали: из "ДНР" сбежала девочка-подросток

Девочка сказала, что не хочет жить на территории, захваченной боевиками.
В пятницу, 27 мая, поздно вечером возле поселка городского типа Верхнеторецкое Донецкой области к позициям Вооруженных сил Украины с территории, захваченной боевиками самопровозглашенной "Донецкой народной республики", пришла 16-летняя девочка.
Девочка отдыхала с друзьями, а потом преодолела минные поля и специально пришла на линию разграничения, говорится на сайте Министерства внутренних дел.
Правоохранители выяснили, что "гостья" жила вместе с бабушкой-опекуном в захваченной Горловке и имеет паспорт "ДНР".
Девочка сказала, что хочет жить на подконтрольной Киеву территории. Также она утверждала, что имеет родственников в западной части нашей станы.
"...Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", – добавили в ведомстве.
Ранее в сервисе TikTok был обнародован матерный "крик души" молодежи из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Видео записала Евгения Батрун. Девушка говорила, что вся молодежь в "ЛДНР" думает так: "…я хочу съ***ться отсюда".
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.
Между подконтрольной и неподконтрольной Киеву территорией есть линия разграничения.