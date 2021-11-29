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Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона"

29 ноября 2021, 14:46
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Для путешественников, которые провели в соответствующих странах более недели за последние 14 дней, нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

Штамм
Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вcпышками "Омикрона" / Reuters

Украинское Министерство здравоохранения уже разрабатывает меры для предотвращения заражения граждан штаммом коронавируса COVID-19 "Омикрон". В первую очередь обяжут самоизолироваться всех людей, которые возвращаются из стран, где зафиксированы вспышки заболевания этим штаммом. Об этом сообщается на "Правительственном портале".

На совещании в Кабинете министров в понедельник утром, 29 листопада, было принято решение не пускать на территорию Украины без прохождения самоизоляции лиц, которые находятся на территории стран Южной Африки. Где и была впервые зафиксирована вспышка нового штамма коронавируса COVID-19.

Для путешественников, которые провели в соответствующих странах более недели за последние 14 дней, нужно пройти двухнедельную самоизоляцию.

Речь идет о таких странах:

  • Южно-Африканской Республике,
  • Республике Ботсвана,
  • Зимбабве,
  • Намибии,
  • Королевстве Лесото,
  • Королевстве Эсватини,
  • Республике Мозамбик.

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Кроме того, Министерство иностранных дел уже рекомендовала гражданам Украины временно не посещать Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Напомним, ранее, в субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Тем временем представители фармацевтической корпорации Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.

viber
штамм штамм Омикрон
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